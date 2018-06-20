РИАМО - 20 июн. Реконструкцию станции «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена планируют провести в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В следующим году эту станцию («Новые Черемушки» - ред.) включили в перечень станций для реконструкции, так что в следующем году приведем ее в порядок», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он отметил, что до 2025 года в Москве будет построено около 300 километров линий метро.