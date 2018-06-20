РИАМО - 20 июн. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев встретился с вице-президентом торгово-промышленной палаты немецкого Дортмунда Йоахимом Пунге, Подмосковье готово предоставить немецким фирмам возможность разместить свои производства на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций области.

«Для немецких компаний важна не только локализация в Московской области, но и в том числе размещение предприятий, которые занимались бы производством для третьих стран . Это достаточно перспективное направление, связанное с тем, что страны, которые планируют выйти на достаточно большой рынок третьих стран, хотели бы использовать Россию как платформу для своих производств», – сказал Буцаев.

Он отметил, что Подмосковье обладает уникальными условиями: достаточно высококвалифицированная и не очень дорогая рабочая сила, интересные предложения по стоимости энергетики, удобное логистическое расположение.

«Могу сказать, что у нас есть высокая заинтересованность от компаний, производящих трубы; от компаний, которые занимаются ремонтом; ЖКХ; от двух медицинских компаний, которые также рассматривают возможность локализации», – сообщил Буцаев.

Встреча Буцаева и Пунге состоялась в немецком Дортмунде в рамках конференции «Российско-германский экономический диалог – возможности для немецких компаний в российских регионах». На конференции также присутствовали немецкие инвесторы, которые уже успешно ведут свой бизнес в Московской области.

«В Московском регионе у нас находятся 17 магазинов: девять из них в Москве, остальные – в Подмосковье. Надеемся на то, что в ближайшем будущем мы продолжим работу в Московском регионе», – отметила директор по международным связям Metro AG Ивонне Боллоу.

В начале встречи российская и немецкая стороны обменялись взаимными пожеланиями успеха командам в матчах проходящего мундиаля. Йоахим Пунге от души поздравил сборную Россию со вчерашней победой.

Буцаев подарил немецкому вице-президенту ТПП подарки из России: коломенскую пастилу и мяч с символикой чемпионата мира.