РИАМО - 20 июн. В течение пяти лет в столице планируют отремонтировать поликлиники и обновить их материально-техническую базу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр» в среду.

«Большое количество поликлиник выглядит обветшавшими, необходим комплексный ремонт, реконструкция поликлиник. Я встречался с главными врачами поликлиник, договорились, что составим программу с реконструкцией наших московских поликлиник, чтобы в течение пяти лет максимально полно реконструировать и обновить материальную базу поликлиник», - сказал Собянин.

Он добавил, что часть поликлиник в городе оснастили новым современным оборудованием.