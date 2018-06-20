РИАМО - 20 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как поддерживал сборную России в матче с национальной командой Египта.

«Я побывал на открытии, посмотрел второй матч нашей сборной. В первом тайме очень расстроился, думал, что все. Было ощущение, что наша команда сдувается. Во втором тайме был праздник, ребята выиграли», – сказал Собянин.

Сборная России 19 июня одержала победу в матче с командой Египта со счетом 3:1. На первом для российской сборной матче игроки обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.