РИАМО - 20 июн. Фан-зону чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на Воробьевых горах в Москве ежедневно посещают до 80 тысяч болельщиков, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Фан-зона едва вмещает желающих погулять, собраться. В фан-зоне собирается не 25 тысяч, как мы предполагали, а за день проходит около 80 тысяч человек», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.

Как работает Фан‑зона ЧМ‑2018 на Воробьевых горах в Москве>>