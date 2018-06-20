РИАМО - 20 июн. Вся инфраструктура в Москве, в том числе транспортная, справляется с большим потоком болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу-2018 в столицу, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Метро и МЦК принимает весь объем болельщиков, которые одновременно выходят из «Лужников». Когда 70-80 тысяч выходит, тем не менее транспорт справляется. Не скажу, что просто, но справляется. Вся инфраструктура справляется», – сказал Собянин в эфире телеканала ТВ-Центр.

Он добавил, что город преобразился и теперь может принимать большое количество болельщиков и туристов.

В Москве на матчах чемпионата мира по футболу-2018 уже побывало свыше 322 тысяч зрителей, а по всей стране – почти 900 тысяч человек.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.