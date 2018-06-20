РИАМО - 20 июн. В микрорайоне Чкаловский города Щелково состоялось торжественное открытие офиса многофункционального центра «Мои документы» с консультационным пунктом Московского областного БТИ, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного бюро технической инвентаризации.

«Открытие очередного окна приема населения МОБТИ на площадке МФЦ не только сэкономит время при заключении договоров на работы и услуги в сфере недвижимости, но и позволит жителям получить бесплатные консультации высококвалифицированных специалистов предприятия», – говорится в сообщении.

В церемонии открытия принял участие глава администрации Щелковского района Алексей Валов. Он совместно с директорами Щелковского филиала Московского областного БТИ Олегом Тарасовым и МФЦ Щелковского района Ильей Шумейко, перерезав красную ленточку, распахнули двери перед первыми посетителями нового офиса.

«В МФЦ уже предоставляются восемь базовых услуг Московского областного БТИ, которые не требуют детального анализа профессионалов. Однако, во многих МФЦ, также работают наши специалисты, которые не только консультируют, но и принимают заказы на услуги ГУП МО «МОБТИ». Например, если вам необходимо оформить земельный участок в Щелковском районе, то вам потребуется межевой план, который теперь можно заказать и в новом офисе МФЦ», – пояснил Тарасов.

Он выразил благодарность администрации муниципалитета и партнеру – Щелковскому МФЦ – за сотрудничество, отметив, что главное – это удобство граждан при получении госуслуг и их доступность, а также информирование населения в вопросах, связанных с оформлением недвижимого имущества, изменений земельного законодательства.