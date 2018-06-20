РИАМО – 20 июн. Инженер-дефектоскопист ООО «Энерготехсервис» Антон Тарасов и ведущий инженер ООО «Газпром информ» Александр Милованкин предложили зарегистрировать в Мосгоризбиркоме своих доверенных лиц, передает в среду ТАСС.

Ранее Тарасов и Милованкин подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатами на пост мэра Москвы как самовыдвиженцы.

«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата в мэры Москвы Милованкина Александра в количестве трех человек. Также предлагается зарегистрировать двух доверенных лиц кандидата в мэры Антона Тарасова», – сказала сотрудник Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Выборы мэра столицы пройдут девятого сентября, в Единый день голосования.