РИАМО - 20 июн. В подмосковном Волоколамске пресекли нелегальный оборот алкогольной продукции, на складе обнаружили 21 тысячу бутылок пив и 7 тысяч бутылок крепкого алкоголя без сопроводительных документов, сообщается на сайте Росалкогольрегулирования.

Представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками УЭБиПК ОМВД России по Волоколамскому району 18 июня провели контрольные мероприятия на территории Волоколамска.

«В ходе проверки помещений на Северном шоссе установлены факты оборота алкогольной продукции без фиксации в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система контроля за производством и оборотом алкогольной продукции – ред.), а также с маркировкой федеральными специальными марками с признаками подделки», - отмечается в сообщении.

В частности, на складе обнаружили 21 тысячу бутылок пива и пивных напитков различных наименований, а также свыше 7 тысяч бутылок водки и коньяка.

«В настоящее время вся алкогольная продукция арестована», - заключается в материале.