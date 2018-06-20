РИАМО - 20 июн. В рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды в подмосковных Бронницах завершили начатые в 2017 году работы по благоустройству отрезка улицы Советская до учебно-тренировочного центра училища олимпийского резерва на озере Бельское, говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры Московской области.

Современная и комфортная общественная территория создана на месте заброшенного пустыря и значительно преобразовала городское пространство.

«Работы проводились в два этапа: сначала была реорганизована пешеходная зона от улицы Советской до Москва-реки, которая безусловно востребована жителями и стала для них местом концентрации разнообразных активностей – спортивных, культурных, вторым этапом проводилась реконструкция проезда, ведущего к спорткомплексу на озере. Общая протяженность благоустройства порядка 1,5 километров», – рассказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

Пешеходная зона обустроена вымощенными тротуарами и площадками для отдыха, современными детскими игровыми снарядами, осветительным оборудованием, малыми архитектурные формами, увеличилась доля озеленения. На участке, примыкающем к речному склону, произведена реконструкция проезжей части, отметил он.

Также в рамках второго этапа в этом году обустроены автостоянки и экопарковки по соседству с дорожной развилкой перед озером Бельское, а также маленький сквер на подъезде к комплексу училища олимпийского резерва.

«Проект благоустройства одного из самых живописных мест в городе Бронницы продуман до мелочей: его авторы не просто придумали интересную концепцию, но позаботились об экологии, сохранив большинство существующих зеленых насаждений, предусмотрели создание непрерывных пешеходных путей», – подчеркнул главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.