РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Житель микрорайона Кутузово Подольска пожаловался, что в домах возле лесопарка «Елочки» трудно дышать из-за дыма от шашлыков, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что с начала весны каждые выходные в лесопарке «Елочки» жарят в лесу шашлыки, лес задымлен, дым идет к близлежащим домам на Бородинском бульваре, улицам Сосновая и Филиппова. Из-за гари и дыма невозможно находиться в квартирах, на детских площадках, гулять по улицам. В лесу вырубили деревья, сложили в поленницы, поэтому в сухую погоду есть большая вероятность возникновения пожара.

«Согласно технологической карте к государственному заданию, на основании которого проводилась санитарная вырубка деревьев, порубочные остатки уложили в штабеля для дальнейшего перегнивания. Каждый год весной совместно с жителями горокруга Подольск администрация проводит субботники. В пожароопасный период в рамках мероприятия «Антимусорный рейд-2018» будет проводиться наземный мониторинг совместно с представителями администрации, комитета Лесного хозяйства, сотрудниками полиции. Установлены дополнительные контейнеры», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Лесопарк «Елочки» относится к территории Лесного фонда Московской области в квартале 32 подольского лесничества, Подольского участкового лесничества.