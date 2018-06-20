РИАМО - 20 июн. В Московском доме книги на Новом Арбате экс-мэр столицы Юрий Лужков представил читателям книгу «Россия на перепутье… Дэн Сяопин и старые девы «монетаризма», передает в среду корреспондент РИАМО.

Книга Лужкова – своеобразный синтез профессиональной аналитики и политической сатиры. Автор рассуждает о событиях недавнего российского прошлого, трудном и мучительном становлении новой государственности после крушения сверхдержавы в августе 1991 года. Презентация книги прошла в литературном кафе на втором этаже магазина при большом количестве людей.

«В этой книге есть и другие размышления, не только по нашей экономике и по бедственному положению нашего сельского хозяйства, а также есть размышления по нашей политике», - сказал Лужков.

Он отметил, что один из разделов книги посвящен Дэну Сяопину - китайскому политику- реформатору, который смог развернуть Китай от примитивного коммунистического режима и организации народного хозяйства к серьезным изменениям рыночно-конкурентного типа.

На встрече читатели смогли задать автору вопросы о книге, а после презентации – получить автограф Лужкова.

Книга «Россия на перепутье… Дэн Сяопин и старые девы «монетаризма» вышла в издательстве «Вече». Это уже второе издание, в него автор включил новые политико-экономические памфлеты: «Сельский капитализм в России: столкновение с будущим - II», «Вихрь с Гудзона достиг Тверской-Ямской», «Конгресс США низложил российскую «либеральную» реформацию» и другие.