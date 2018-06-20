РИАМО - 20 июн. На территории Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной Академии заменят инженерные коммуникации – проложат газовые трубы, установят ливневую канализацию, очистные сооружения и линии электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Еще не так давно здания крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви, расположенного в подмосковном Сергиевом Посаде, были окружены строительными лесами: здесь шли обширные реставрационные и реконструкционные работы. Теперь на территории Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной Академии заменят наружные инженерные сети», – говорится в сообщении.

После окончания реконструкции зданий, эксперты изучили проектную документацию.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», – отмечается в материале.

Проектные решения предусматривают на территории Лавры переустройство сетей теплоснабжения: на территории будет проложено почти 10 тысяч метров газовых труб, запланирована реконструкция сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и устройство трех локальных очистных сооружений.

Кроме того, планируют проложить 15,52 тысячи метров кабельных линий электроснабжения напряжением 0,4 киловольт, а вместо существующей трансформаторной подстанции построили новую большей мощностью. Помимо этого, благоустроят территорию, восстановят газоны, а также покрытия проездов и тротуаров.

Датой основания Свято-Троицкой Сергиевой лавры считается 1337 год, когда Сергий Радонежский поселился в ските на холме Маковец. После нескольких лет одинокого подвижничества преподобного Сергия на Маковец пришли новые насельники, и пустынь превратилась в монастырь. В 1742 году указом Елизаветы Петровны монастырю был присвоен статус лавры. C 1949 года в Лавру были переведены Московская духовная академия и семинария. Ансамбль зданий Троице-Сергиевой Лавры входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.