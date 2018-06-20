РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Жители подмосковного Подольска 27 июня смогут поиграть в настольные игры в доме культуры имени Карла Маркса, сообщается на сайте ДК.

«Жителей Подольска от 12 лет приглашают 27 июня весело провести время в доме культуры имени Карла Маркса, играя в настольные игры. Это всегда ново и интересно. Каждый раз процесс игры протекает по-разному, поэтому можно не опасаться, что она вам надоест. Даже если вы наигрались в одну игру, можете всегда взять другую. Настольные игры развивают творческие и артистические способности», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50. Вход свободный.