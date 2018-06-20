РИАМО - 20 июн. Свыше 60 тысяч человек воспользовались столичной подземкой после матча Португалия – Марокко на стадионе «Лужники», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Сборная Португалии на столичном стадионе «Лужники» в среду выиграла у команды Марокко в групповом матче чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.

«Итого увезли после матча ЧМ-2018 Португалия – Марокко 64 тысячи болельщиков. Станцию МЦК «Лужники» и южный вестибюль «Спортивной» перевели в обычный режим», – говорится в сообщении.

В Москве на матчах чемпионата мира по футболу-2018 уже побывало свыше 322 тысяч зрителей, а по всей России – почти 900 тысяч человек.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Мундиаль завершится 15 июля.