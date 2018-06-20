РИАМО – 20 июн. МИД РФ передал властям Латвии список латвийских граждан, которым запретили въезд в Россию из-за «русофобских позиций», сообщает Газета.ru.

«Указанные граждане Латвии занимают «открыто русофобские позиции», выступают за дискриминацию русскоязычного меньшинства в Латвии и сохранение антироссийских санкций», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Данный шаг был сделан в ответ на запрет въезжать в Латвию 49 россиянам из так называемого списка Магнитского.

«Предупредили, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в него в случае дальнейших антироссийских шагов могут быть внесены новые фигуранты», – отмечается в сообщении МИДа.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, ранее уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.