РИАМО - 20 июн. Банк «Возрождение» аккредитовал ЖК «Карамельный» от ИСК «Ареал», жилой комплекс расположен в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Теперь ипотеку на квартиры в строящемся комплексе можно оформить в банке «Возрождение» по ставке от 9%. По условиям ипотечной программы, первоначальный взнос составляет от 9%, срок кредитования – до 30 лет», - отмечается в материале.

«Карамельный» – жилой комплекс комфорт-класса, строящийся в Люберцах на пересечении улицы Хлебозаводской и Хлебозаводского проезда, в 10 минутах езды от станции метро «Котельники». ЖК состоит из домов высотой от 19 до 25 этажей, где предусмотрены квартиры с оригинальной планировкой и подземный паркинг.

Безопасность жильцов обеспечивается благодаря закрытой придомовой территории в рамках концепции «двор без машин». Вблизи ЖК имеется вся необходимая инфраструктура, неподалеку расположены детские и спортивные площадки, парки и зоны для прогулок на свежем воздухе.

Партнером по реализации квартир выступает компания «БЕСТ-Новострой».

Узнать подробную информацию об ипотечных программах банка «Возрождение» можно на сайте www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» — «Кредиты» — «Покупка недвижимости», по телефону 8-800-755-00-05 и в компании «Главстрой-СПб» по телефону +7 (812) 649-70-02.