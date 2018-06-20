РИАМО - 20 июн. Кадровые перестановки произошли в посольстве России в Аргентине, послом там назначен Дмитрий Феоктистов, а его предшественник Виктор Коронелли станет послом в Мексике, передает в среду Газета.ru.

«Назначить Феоктистова Дмитрия Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Аргентинской Республике», — говорится в указе президента России Владимира Путина.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент освободил от этой должности Виктора Коронелли, назначенного послом России в Мексике.

Ранее Путин назначил новых послов в Португалии, Перу и на Кубе. Послом в Португалии станет Михаил Камынин. Послом в Перу назначен Игорь Романенко, а должность на Кубе получил Андрей Гуськов.