РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Фасад конного двора усадьбы «Дубровицы» в подмосковном Подольске нуждается в ремонте, с фасада кусками отваливается штукатурка, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что конный двор усадьбы «Дубровицы» находится в плачевном состоянии, с фасада большими кусками отваливается штукатурка, а реставрационные работы никто не проводит уже много лет. Обращение о неудовлетворительном состоянии конного двора усадьбы «Дубровицы» рассмотрело Главное управление культурного наследия Московской области.

«Здание конного двора усадьбы «Дубровицы» находится в собственности РФ. На указанный объект культурного наследия в 2017 году утверждено охранное обязательство, где указаны требования к сохранению объекта культурного наследия. Охранное обязательство направлено в адрес Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (уполномоченного собственника имущества). Реставрационные работы на объекте будет делать собственник объекта культурного наследия», – сказала начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

В соответствии с требованиями ФЗ «Об объектах культурного наследия РФ» расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии осуществляет собственник объекта культурного наследия.

В августе 1960 года все здания и парк усадьбы в Дубровицах были признаны памятниками архитектуры республиканского значения и взяты под охрану. В 1961 году из Москвы в Дубровицы перевели Всесоюзный научно-исследовательский институт животноводства (ВИЖ), который ныне стал всероссийским. Он до сих пор является владельцем здания, поэтому туристам очень сложно попасть на территорию. В настоящее время часть бывшего усадебного дома отдана под отдел ЗАГС Подольска. Знаменскую церковь в 1990 году вернули верующим, начался длительный процесс реставрации, который не завершен до сих пор.