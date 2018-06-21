РИАМО - 21 июн. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в четверг приступают к сезонной диагностике подводных газопроводов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента ЖКХ.

«АО «Мосгаз» открывает сезон уникальных работ по диагностике подводных объектов газораспределительной системы Москвы», – говорится в сообщении.

В центре столицы – в районе Якиманской набережной, возле знаменитого памятника Петру Великому квалифицированные водолазы под контролем специалистов общества погрузятся на дно Москвы-реки, чтобы изучить состояние Голутвинского дюкера, уже более полувека питающего стратегические объекты мегаполиса.

Объект находится на глубине около 5 метров под водой и имеет стратегическое значение, являясь источником подачи газа для крупной ГЭС-1. Будут выполнены уникальные работы по диагностике дюкера, включающие в себя полный осмотр и проверку состояния, а также устранение обнаруженных дефектов.