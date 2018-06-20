РИАМО - 20 июн. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аккредитовало в международном аэропорту «Внуково» подразделение транспортной безопасности, сообщается на сайте аэропорта.

«В рамках подготовки к аккредитации была организована предварительная подготовка персонала, который должен был быть включен в подразделение транспортной безопасности. Подготовка по специальным программам проводилась в учебно-тренировочном центре (УТЦ) №21 аэропорта «Внуково»», – говорится в сообщении.

Подготовка сотрудников проводилась по восьми категориям – лица, ответственные за транспортную безопасность на субъекте и объекте транспортной безопасности; специалисты досмотра; группы быстрого реагирования, контроля за режимом и охраной авиационных объектов; сотрудники видеонаблюдения; кинологи и другие специалисты службы авиационной безопасности (САБ).

По результатам проведена обязательная аттестация в порядке, установленном правительством РФ.

После направления всех необходимых документов в Росавиацию, САБ АО «Международный аэропорт «Внуково» получила аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности.