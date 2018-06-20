РИАМО - 20 июн. Московский аэропорт «Домодедово» и авиакомпания-партнер AZUR air обслужили первых пассажиров в Т2 – новом сегменте терминала аэропорта, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«С открытием нового сегмента терминала «Домодедово» пассажиры авиакомпании AZUR air и других перевозчиков получают новую инфраструктуру, комфорт и современные условия для обслуживания в аэропорту. Рады, что аэропорт «Домодедово» продолжает расти и развиваться, оставаясь среди лидирующих аэропортовых комплексов страны», – сказал генеральный директор авиакомпании AZUR air Юрий Стогний.

Новая галерея международных рейсов, расположенная в Т2, стала самым крупным объектом терминальной инфраструктуры, которая открыта к чемпионату мира по футболу – 2018. Ее площадь превышает 157 тысяч квадратных метров.

Полностью проект Т2, включая сооружение притерминальной развязки, будет введен в эксплуатацию после завершения строительства аэродромной инфраструктуры – новой взлетно-посадочной полосы и перронов. Эти проекты финансируются за счет средств федерального бюджета.

Общая площадь единого пассажирского терминала «Домодедово» увеличится до 500 тысяч квадратных метров.