РИАМО – 20 июн. Министерство финансов России не планирует менять установленные минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, сообщает в среду Газета.ru.

«Минфин не планирует менять установленные минимальные розничные цены на алкоголь и увеличивать их. Будут внесены лишь технические изменения в приказ Минфина, что не окажет влияния на них», — заявил изданию сотрудник министерства.

В министерстве подчеркнули, что решение об установлении минимальной розничной цены на вино не принято.

«Минфин считает, что минимальную цену стоит вводить, когда есть консенсус в отрасли о необходимости этого шага. Сейчас высказываются разные мнения на этот счет, соответственно, установление МРЦ (минимальной розничной цены – ред.) на вина требует дальнейшего обсуждения с участниками этого рынка», — пояснили в ведомстве.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что Минфин может изменить минимальные цены на водку, коньяк и шампанское.