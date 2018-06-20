РИАМО – 20 июн. Депутат партии ЛДПР Иван Сухарев предлагает установить в автомобилях такси тахографы, он считает, что это поможет сократить количество аварий на дорогах, сообщается на сайте «Парламентской газеты».

«Я считаю, что моя инициатива своевременна. Особенно на фоне субботнего случая на Ильинке в центре Москвы, когда уснувший за рулем водитель такси выехал на тротуар и сбил пешеходов. По одной из версий молодой человек уснул за рулем, по другой – перепутал педали «газа» и «тормоза». Для упреждения подобных случаев я и предлагаю устанавливать тахографы на каждую машину такси», — сказал Сухарев.

Законопроект, который предлагает депутат ЛДПР, также предусматривает штрафы за отсутствие тахографа: водителя оштрафуют на шесть тысяч рублей, а юридическое лицо, которому этот водитель подчиняется — на 20 тысяч.

«Если законопроект будет принят, то это, возможно и повысит тарифы на услуги пассажирских перевозок в такси. Но что важнее в данном случае — небольшой рост тарифов или жизнь и здоровье граждан? Думаю, что последнее», — сказал депутат.

В настоящий момент закон обязывает грузовые автомобили и пассажирские автобусы с более чем восьми пассажирскими местами иметь тахограф. В случае его отсутствия водитель обязан заплатить от одной до трех тысяч, а должностные лица от пяти до 10 тысяч рублей.

Как отмечается в сообщении, в Европе благодаря тахографам аварийность и смертность на дорогах стала меньше на 20-30%.

Тахограф не только фиксирует информацию во внутренней памяти, но и записывает ее на индивидуальную карту водителя. Карточка водителя позволяет идентифицировать работника и хранить данные о его деятельности, о периодах его работы и отдыха при вождении.

Там же хранится скорость движения, время простоя, движения. И карта эта должна быть только в единственном экземпляре, а срок годности ее составляет не более трех лет.

Вечером 16 июня на улице Ильинке в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов. Водитель – гражданин Киргизии был задержан и арестован. Двумя днями позднее, 18 июня, в Санкт-Петербурге такси вылетело на тротуар на пересечении Невского проспекта и улицы Марата. В результате ДТП пострадали две пассажирки, находившиеся в автомобиле. Водитель такси также попал в больницу.