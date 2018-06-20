РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июн. В техношколе подмосковных Люберец планируют открыть центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), они получили областную субсидию в размере 7 миллионов рублей, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Областную субсидию в размере 7 миллионов рублей получит Техношкола городского округа Люберцы на открытие Центра молодежного инновационного творчества. ЦМИТ начнет свою работу в сентябре 2018 года», – написал Ружицкий.

Центр разместят в Доме офицеров, который открыли после капитального ремонта. Ежемесячно там смогут обучаться до 800 человек в возрасте от 7 до 25 лет по направлениям: вертолетостроение, робототехника, программирование, бионика, кибернетика и космические системы.