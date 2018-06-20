РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске 24 июня в парке имени Виктора Талалихина пройдет День молодежи, в ходе которого для гостей проведут спортивные турниры по лазертагу и воркауту, а также покажут файер-шоу и концерт рок-групп, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета по делам молодежи администрации муниципалитета.

Празднование Дня молодежи в парке Талалихина начнется в 12:00 с программы от регионального общественного движения «Вольница». Все желающие смогут принять участие в турнирах по лазертагу, армрестлингу и силовому экстриму. Также пройдут показательные выступления по кикбоксингу, борьбе и самообороне. Все желающие смогут сфотографироваться с эксклюзивной мототехникой и покататься на ней.

«В парке имени Виктора Талалихина 24 июня пройдет День молодежи. Программа будет состоять из спортивной и развлекательной частей, а также концерта. Основная программа начнется в 16:00. Будет работать полевая кухня. Мототеатр «Русский прорыв» на центральной площадке у входа в парк покажет файер-шоу, дымовое шоу, катание на различной мототехнике и трюки с 16:30 до 17:00», – сказал организатор.

Учащиеся школы «Студия Граффити» сделают вдоль аллеи арт-оформление и нарисуют на пищевой пленке сюжет по теме «Спорт и День молодежи».

В спортивную программу вошли волейбол на траве, выступление команды чирлидинга, конкурс «Забей гол Забиваке», турнир и показательные выступления по воркауту, фитнес-марафон, мастер-классы по боевым видам искусств и настольный теннис.

Концерт продлится с 16:00 и до 21:00, на нем выступят рок-группы, среди которых «Дендрарий», Season Five, «Лизтомания», «7 нот», «Каникулы на Марсе», «Макс Файт». В это же время пройдет награждение молодых активистов города.

Фотосушка стартует в 16:00, разбирать получившиеся снимки и обмениваться работами можно до 18:30.

Танцевальный флешмоб «Давай Россия!» к чемпионату мира по футболу состоится в 18:00 на площадке у центрального входа в парк.

День молодежи официально празднуется в РФ с 1993 года. Распоряжение о ежегодном праздновании Дня молодежи было издано 24 июня 1993 года первым президентом России Борисом Ельциным.