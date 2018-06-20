РИАМО - 20 июн. Один человек пострадал в аварии с участием шести автомобилей на федеральной трассе в Рузском городском округе, говорится в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 18:10 в городском округе Рузский на 89-м километре автодороги М-1 «Беларусь» произошло столкновение шести транспортных средств. В результате аварии ранен один человек», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, на данном участке возможны затруднения движения.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.

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