РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом помещении на Большой Серпуховской улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В среду около 15:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом помещении по адресу: городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 67Б.

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 16:51», – говорится в сообщении.

Всего к тушению пожара привлекли три единицы техники и девять человек. Информации о пострадавших нет.