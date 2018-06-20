РИАМО - 20 июн. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказало подписчикам в Instagram, как с помощью пластика на дороги наносят долговечную и заметную в темноте разметку.

Разметка на дорогах помогает организовать и регулировать дорожное движение, она снижает количество аварий и увеличивает пропускную способность трассы. Рисунок разметки должен быть заметным в темноте, безопасным для транспорта и долговечным. Поэтому его наносят специальными стойкими растворами: устойчивыми красками, полимерной лентой, термопластиком и холодным пластиком, отметили в ведомстве.

«В состав термопластика входят минеральные добавки и связующие вещества. Сначала смесь разогревается до 200 градусов, перемешивается в течение нескольких часов и заливается в разметочную машину. С помощью экструдера смесь наносится на дорогу», – говорится в записи.

Холодный пластик не подогревается заранее, а сразу помещается в разметочную машину. Его используют для нанесения разметки в местах наибольшего износа, например, на пешеходных переходах.

Чтобы разметку было видно ночью, в ее состав добавляют специальные стеклянные микрошарики. На них попадает свет от автомобильных фар, и за счет эффекта отражения водитель лучше видит разметочные полосы.

Перед чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 в Подмосковье завершили ремонт 34 участков автодорог общей протяженностью порядка 130 километров, которыми сейчас пользуются команды-участницы и гости мундиаля. Работы включали устройство асфальтобетонного покрытия и обочин, а также нанесение дорожной разметки.