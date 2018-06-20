РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. Строительство школы на 792 места в микрорайоне Центр-2 Балашихи завершат осенью 2018 года, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В среду в ходе выездного совещания глава Балашихи проинспектировал, как ведутся строительные работы в школе в микрорайоне Центр-2, и пообщался с руководством подрядной организации.

«Это проблемный объект, прошлым летом (в 2017 году – ред.) строительство было остановлено инвестором. Мы привлекли нового подрядчика и детально разбирались в этом объекте. Выявили ряд серьезных нарушений, поэтому пришлось проводить демонтажные работы и только после этого приступать к строительству. На сегодняшний день школа строится хорошими темпами, но, к сожалению, исходя из технологических рекомендаций проектного института, мы не успеваем сдать школу к 1 сентября. Рассчитываем открыть ее ко второй четверти», – сказал Юров.

Новое образовательное учреждение позволит ликвидировать вторую смену в школах №№15 и 14. В настоящее время на объекте работают около 150 человек и шесть единиц строительной техники.

«Завершены монолитные работы на блоке «А», выходим на кровельные работы. Инженерные коммуникации и вентиляция в подвале смонтированы, вышли на второй и третий этажи. Готовность всего блока на данный момент составляет 60%. На 80% выполнены монолитные работы на блоке «Б»», – сказал представитель подрядной организации «ТПС-Горизонт» Михаил Чертов.

Параллельно со строительными работами началось благоустройство прилегающей территории, в работах задействовано порядка 30 человек.

Школа будет состоять из двух блоков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. В здании будет располагаться два спортивных зала, игровые комнаты, классы для индивидуальных занятий, на территории оборудуют спортивную площадку с футбольным полем.

В текущем году в Балашихе планируется завершить строительство пристройки к школе №2 на улице Кудаковского и школы в микрорайоне 1 мая. Ожидается, что в текущем году в горокруге закончится проектирование еще шести общеобразовательных учреждений.