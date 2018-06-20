РИАМО - 20 июн. Размер федеральных субсидий на поддержку театров в малых городах и детских театров в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины» в этом году вырастет в два раза и составит 117 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В 2017 году в федеральных проектах «Театры малых городов» и «Театр детям» приняли участие 18 театров Московской области (три государственных и 15 муниципальных), которые представили 45 премьерных спектаклей. Также закуплено оборудование для укрепления материально-технической базы театров.

«В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» размер федеральных субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек и «Театры детям» в 2018 году в два раза больше, чем в прошлом году, и составит 117 миллионов рублей», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, в 2018 году в федеральном проекте «Культура малой Родины» участвуют 18 театров Московской области (три государственных и 15 муниципальных) в 14 муниципальных образованиях. В рамках реализации данного проекта в 2018 году театры Подмосковья покажут не только 49 премьерных спектаклей, но и закупят оборудование для укрепления материально-технической базы театров.

В рамках V международного театрального фестиваля «У Троицы» Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» 21 июня представит жителям и гостям Подмосковья премьеру спектакля «Иудушка. Страсти» по роману Михаила Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». В этот же день театр «Куклы и люди» города Лобня покажет премьерный спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова.