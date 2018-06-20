РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В среду в микрорайоне Кузнечики Подольска сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание на территории заброшенной военной части, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница микрорайона.

«Сегодня (20 июня – ред.) на территории заброшенной военной части в микрорайоне Кузнечики, которая находится у дома 14 по бульвару 65-летия Победы, произошло возгорание около 14:00. Я была дома и почувствовала сильный запах дыма. Когда выглянула в окно, то увидела, что произошло возгорание в самом центре этой части. Пожар был приличный и шел белый дым. Я вызвала пожарных», – сказала жительница.

Она отметила, что возгорание ликвидировали к 15:00.

На территории заброшенной части регулярно происходят возгорания. Один из последних инцидентов произошел 1 июня. Тогда, по словам одного из очевидцев, возгорание произошло по вине подростков.