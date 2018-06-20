РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июн. Коммунальные службы подмосковного Королева с 6 по 19 июня капитально отремонтировали более 330 метров трубопроводов теплосети, также они отремонтировали более 500 погонных метров тепловых сетей, сообщил генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов в своем аккаунте в Instagram.

«За две недели, с 6 по 19 июня, ресурсоснабжающими организациями ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплосеть» выполнена замена 338 метров трубопроводов тепловой сети, капитально отремонтировано 505 погонных метров теплосетей, ликвидировано 68 подстоев канализационных колодцев», – написал Каганов.

После проведения земляных работ коммунальщики восстанавливают территорию вокруг. За указанный срок было восстановлено 1 178 квадратных метров асфальтового покрытия и 2 557 квадратных метров газонного покрытия.

Сообщить о проблемах с канализацией можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.