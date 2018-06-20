РИАМО - 20 июн. Более 80 встреч провели представители управляющих компаний с жителями Подмосковья в рамках форумов «Управдом» с начала этого года, больше всего жителей волновали вопросы капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала текущего года в регионе проведено более 80 муниципальных форумов председателей советов многоквартирных домов «Управдом». Форумы «Управдом» проводятся в муниципалитетах ежеквартально. Итоги взаимодействия органов власти с жителями и общественными организациями будут подведены на областном форуме «Управдом», - сообщил Пестов.

В мероприятиях принимают участие представители регионального министерства ЖКХ, Госадмтехнадзора, Госжилинспекции, Главного управления социальных коммуникаций, органов местного самоуправления, председатели советов многоквартирных домов, общественники и руководители управляющих компаний, активные жители.

Среди вопросов, которые чаще всего волнуют жителей в рамках форумов «Управдом» – реализация программ капитального и текущего ремонта, оплата жилищно-коммунальных услуг, благоустройство дворовых территорий, состояние дорожного покрытия во дворах, качество тепло- и водоснабжения.

Как отмечается в сообщении, все вопросы, озвученные в ходе форумов, берутся на контроль областным правительством и органами местного самоуправления.

По словам Пестова, в рамках областного форума «Управдом» будут определены ключевые задачи в части управления жилищным фондом, повышения качества жилищно-коммунальных услуг на следующий год.