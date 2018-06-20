РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 июн. Аварию на сетях теплоносителя, из-за которой в шести домах на двух улицах подмосковных Котельников отключили горячую воду, устранят 21 июня, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

В среду утром в домах №№7,9,11,13,15 на улице Кузьминской и домах №№2 и 4 на 3-м Покровском проезде Котельников в связи с аварией отключили горячую воду. Инцидент произошел на сетях первичного теплоносителя в тепловой камере возле ГСК «Радар».

«Силами МУЖКП «Котельники» были организованы ремонтные работы, но из-за высокой температуры в камере (свыше 90 градусов Цельсия), проведение работ внутри тепловой камеры сейчас невозможно. Ждем падения температуры в камере. Ожидаемое время устранения аварии – 21 июня к 15:00», – говорится в сообщении.

В настоящее время участок сети перекрыт. Проводятся работы по его охлаждению, идет слив теплоносителя.