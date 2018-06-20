РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июн. В подмосковном Королеве на прошлой неделе завершили комплексный ремонт 5 подъездов в многоквартирных домах, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

«За прошедшую неделю, с 11 по 17 июня, по программе «Мой подъезд» в Королеве управляющей компанией ОАО «Жилкомплекс» был завершен ремонт 5 мест общего пользования, в настоящий момент в работе еще 18. Специалисты оштукатурили, окрасили стены и лестничные марши. Также в ходе работ были заменены светильники, почтовые ящики, отремонтированы оконные рамы, проведены другие восстановительные работы», – говорится в сообщении.

Всего в 2018 году в городе запланирован ремонт 760 подъездов многоквартирных домов. В текущем году в Королеве также планируется провести капитальный ремонт в 60 домах. Полный перечень адресов можно посмотреть на сайте городской администрации и министерства ЖКХ Московской области.

Губернаторская программа софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой подъезд» в Подмосковье стартовала в начале 2017 года. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания.