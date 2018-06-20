РИАМО - 20 июн. Московская область за май 2018 года заняла шестую строчку медиарейтинга регионов России по реализации майских указов президента РФ Владимира Путина в сфере государственного управления, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Медиалогия» подготовила медиарейтинг российских регионов за май текущего года по выполнению пакета указов, подписанных Путиным в мае 2012 года.

В десятку регионов по реализации майских указов президента в сфере государственного управления вошли: Санкт-Петербург, Ульяновская область, Республика Саха (Якутия), Липецкая область, Приморский край, Московской область, Адыгея, Мурманская область, Чувашия и Краснодарский край.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 45 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг построен по российским СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майских указов Путина.