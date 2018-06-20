РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июн. Футбольный клуб «Чайка» из Королева в домашнем матче победил команду «Метеор» из города Пересвет со счетом 5:2, матч прошел в рамках шестого тура группы «Б» чемпионата Подмосковья среди мужских команд, сообщается на сайте Федерации футбола Московской области.

Матч прошел в среду на стадионе «Чайка» в Королеве. Игру посетили порядка 50 зрителей.

«Голы в составе команды «Чайка» забили: Константин Зотов, Михаил Каретников, Антон Архипов, Тимофей Быковец и Георгий Третьяков. У команды из Пересвета отличились Юрий Дуганов и Алексей Рымар. Ворота команды «Чайка» защищал Александр Дементьев, ФК «Метеор» – Владимир Иванов», – говорится в сообщении.

После шести игр ФК «Чайка» занимает первое место в турнирной таблице, одержав пять побед.

Следующий матч футболисты проведут 23 июня. «Чайка» сыграет в Мытищах против местной команды «Олимпик».