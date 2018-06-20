РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. Студентам с инвалидностью из Балашихинского техникума помогут с трудоустройством на предприятиях городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ходе выездного совещания в Балашихинском техникуме в среду глава городского округа Сергей Юров посетил два учебных корпуса, посмотрел учебные классы, пищеблок, конференц-зал, сенсорную комнату – специальный кабинет для отдыха и реабилитации студентов с инвалидностью, другие помещения, пообщался с руководством образовательного учреждения.

«В актовом зале техникума надо собрать балашихинских предпринимателей – полный актовый зал, около 300 человек, рассказать им о том, что здесь готовят специалистов с инвалидностью, о том, что им также нужно предоставлять рабочие места», - сказал Юров.

В Балашихинском техникуме учатся более 20 студентов с инвалидностью. Они обучаются на специалистов по обработке цифровой информации.

«Одна из наших основных проблем – это трудоустройство молодежи с инвалидностью. Мы рассказали главе Балашихи Сергею Юрову о том, как готовим таких специалистов. Глава пообещал нам помочь привлечь руководителей предприятий к этому вопросу. Также планируем начать обучать студентов с инвалидностью столярному делу», - сказала директор техникума Ираида Шакарянц.

Балашихинский техникум был образован в 2013 году после объединения профессиональных училище №36 и №47. В нем обучается более 600 студентов по 13 специальностям. Работает более 50 преподавателей.

В Московской области детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья вручается именная стипендия губернатора Московской области в сфере образования. Ее получают 300 человек. Размер стипендии – 50 тысяч рублей. Ежегодно в региональном бюджете выделяется 15 миллионов рублей на выплату именной стипендии.