РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июн. В подмосковном Королеве состоялось первое заседание нового состава общественной палаты города, в ходе которого выбрали председателя и утвердили регламент работы палаты, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Первое пленарное заседание нового состава общественной палаты Королева состоялось в среду в здании администрации городского округа. В нем приняли участие первый заместитель председателя совета депутатов Королева Дмитрий Денисов, замначальника главного управления социальных коммуникаций Валерий Шуткин и представители общественной палаты города. В ходе заседания был выбран председатель общественной палаты.

«Всего в новом составе общественной палаты у нас 45 человек, на первом заседании присутствует 31 человек, кворум мы собрали. В ходе голосования 30 человек проголосовали за избрание Ольги Корнеевой председателем общественной палаты городского округа Королев. Это человек, который болеет душой за работу, который внес большой вклад в развитие нашего города, и опыт, который у нее есть за плечами, поможет реализовать все планы общественной палаты», – сказал Денисов.

Ольга Корнеева более 30 лет работает на градообразующих предприятиях ракетно-космической отрасли, в ее круг ответственности входит работа с персоналом – кадровая и молодежная политика.

«Уважаемые коллеги, спасибо за вашу поддержку и доверие. Разрешите в свою очередь поздравить вас всех с началом работы палаты – работы разноплановой, многогранной. Мы можем сделать много для нашего города, для каждого жителя наукограда», – сказала Корнеева.

Новым председателем был утвержден регламент работы палаты и выбраны председатели комиссий общественной палаты, отвечающих за контроль над различными сферами городской жизни, такими как, например, ЖКХ и здравоохранение.