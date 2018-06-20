РИАМО – 20 июн. В Москве с начала чемпионата мира по футболу FIFA выявили четыре факта запуска квадрокоптеров в центре столицы иностранными футбольными болельщиками, передает «Интерфакс».

«В минувший понедельник были задержаны уроженец Австралии 1987 года рождения, запускавший квадрокоптер на Красной площади, и гражданин Израиля, запускавший квадрокоптер в районе Варварки», – говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, 14 июня, в день открытия мундиаля, на Манежной площади за аналогичное правонарушение задержали двоих иностранцев – граждан Аргентины и Перу. На всех туристов составили административные протоколы о нарушении правил использования воздушного пространства.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.