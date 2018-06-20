РИАМО - 20 июн. В Подмосковье за май привели в порядок около 250 фасадов строений и нежилых зданий после проверок Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, с начала мая экипажами инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора проведено более 80 рейдов по проверкам состояния фасадов строений, сооружений и нежилых зданий на территории Московской области.

«По итогам проведенных рейдов проверено 485 объектов. В ходе проверок выявлено и устранено 248 нарушений в содержании фасадной части проверяемых строений и нежилых зданий. В частности, по предписаниям инспекторов поверхности фасадов очищены от загрязнения, посторонних надписей, рекламных листовок и объявлений, проведен ремонт ступеней и облицовки стен», - сказала Витушева.

Она добавила, что по итогам проведенных проверок административно-технические инспекторы выдали балансодержателям зданий 81 предупреждение и вынесли штрафов на сумму 3,3 миллиона рублей.

«Организациям-владельцам проверенных зданий и строений нами было выписано 232 предписания. Еще 16 нарушений в мае были устранены до окончания рассмотрения материалов административного дела», - добавила Витушева.