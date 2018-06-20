РИАМО - 20 июн. Государственный геральдический реестр России зарегистрировал новые флаг и герб Наро-Фоминского городского округа Подмосковья, официальные символы муниципального образования разрабатывали в течение нескольких месяцев, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Как пояснила заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа – управляющий делами Елена Кузнецова, работа по разработке новых официальных символов городского округа (флага и герба) началась около года назад. Специалисты предложили несколько вариантов, но специальная комиссия, в которую вошли жители, почетные граждане, представители власти и общественных организаций, их не поддержала. Совместными усилиями с геральдистами был разработан новый герб округа, который устроил всех.

«За основу герба был взят герб Наро-Фоминского района. Полотно герба осталось неизменным. К нему добавились новые элементы: лента, корона и скрещенные мечи. Депутаты одобрили проект 27 марта. Геральдический совет при президенте Российской Федерации довольно долго принимал решение о допустимости использования герба района в качестве герба округа, данное решение являлось принципиальным для всей Московской области. Длительный процесс формирования новых официальных символов завершился получением свидетельств о регистрации официальных символов в Государственном геральдическом реестре РФ», - сказала Кузнецова.

Администрация Наро-Фоминского городского округа получила свидетельства о регистрации официальных символов на этой неделе.

За основу герба Наро-Фоминского городского округа взято его природно-географическое расположение. Зеленый цвет щита показывает, что округ - один из самых лесных муниципалитетов в Московской области. Геральдическая фигура - серебряная волнистая перевязь - говорит о протекающей по всей территории городского округа реке Наре, название которой входит в состав названия Наро-Фоминского городского округа.

Серебряные городские зубчатые стены аллегорически показывают города Наро-Фоминск, Апрелевку и Верею, входящие в состав округа. Зубчатые стены символизируют также юго-западные рубежи защиты Москвы в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне, а также размещение на протяжении многих лет на территории городского округа Кантемировской и Таманской дивизий.

В соответствии с решением совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, герб может иметь дополнительные фигуры из гербов муниципальных образований, территории которых вошли в состав округа: историческое прошлое, когда Верея, входящая в состав Наро-Фоминского городского округа, была центром удельного княжества (с 1432 по 1486 год), отражено в статусной короне городского округа поясом из драгоценных камней.

Герб Наро-Фоминского городского округа может воспроизводиться с орденской лентой ордена Отечественной войны I степени и двумя обнаженными скрещенными мечами с серебряными клинками и золотыми рукоятями, символизирующими статус города Наро-Фоминска, входящего в состав Наро-Фоминского городского округа, как города воинской славы.