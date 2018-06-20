РИАМО - 20 июн. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в каких городах чемпионата мира по футболу самый вкусный стрит-фуд для болельщиков и туристов, Москва попала в тройку лидеров, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях. Санкт-Петербург, Москва, Самара, Ростов-на-Дону и Казань признаны городами чемпионата мира-2018 с самым лучшим стритфудом для болельщиков», – говорится в сообщении.

Москва набрала 17% голосов, Петербург – 24%, Самара и Ростов-на-Дону – по 14% и Казань – 10% голосов.

В Санкт-Петербурге болельщиков ЧМ-2018 угощают шоколадом и пирожными в виде футбольных мячей, в Москве – калачами с начинками, в Самаре – раками и вяленой рыбой, в Ростове-на-Дону – курником (разновидность русского пирога – ред.), а в Казани – татарским пирогом Зур Бэлиш.

В городах ЧМ-2018 проходит гастрономический фестиваль стрит-фуда Welcome FoodBall Cup с местными деликатесами в рамках проекта «Гастрономическая карта России».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.