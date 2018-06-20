РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июн. Более 1,2 тысячи жителей подмосковных Люберец обратились за новыми паспортами в МУ МВД России «Люберецкое» через портал госуслуг с начала 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За пять месяцев 2018 года через официальный портал gosuslugi.ru в МУ МВД России «Люберецкое» обратились 1 222 человека за паспортами гражданина Российской Федерации. Также через портал обратилось 1 595 человек за справками о судимости», - говорится в сообщении.

Кроме того, через портал госуслуг было подано 31 заявление на проведение дактилоскопии.

В материале отмечается, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг обеспечены круглосуточный доступ, получение 30% скидки на оплату государственной пошлины и отсутствие очередей.