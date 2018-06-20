РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Жительница Подольска пожаловалась на бездействие сотрудников расчетно-кассового центра, которые на протяжении нескольких дней не обращали внимание на труп собаки, лежавший на их территории, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница горокруга на портале «Добродел» пожаловалась на сотрудников расчетно-кассового центра на Ленинградской улице, 25, которые долгое время не убирали труп собаки. Она отметила, что труп собаки пролежал на территории центра трое суток и уже начал разлагаться.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено сотрудниками администрации округа. По существу поставленного вопроса сообщаю, что замечания, высказанные жительницей, были устранены», – сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.