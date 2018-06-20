РИАМО - 20 июн. Строительство детской железной дороги в новой Москве может начаться в 2020-2021 годах, в следующем году начнется ее проектирование, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Продолжаются переговоры со структурами РЖД. Железнодорожники не отказываются от планов строительства детской магистрали. Сейчас уточняется маршрут этой линии», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, детская железная дорога должна появиться в районе поселения Московский. Все затраты на подготовку проекта и строительство планировали взять на себя железнодорожники.

«Там очень сложные грунты, мы проводим исследования по гидрогеологии. По нашим оценкам, в следующем (2019 году – ред.) году начнется проектирование железной дороги», – добавил Жидкин.

Власти Новой Москвы и ОАО «РЖД» достигли предварительной договоренности о строительстве детской железной дороги между поселением Московский и деревней Саларьево.