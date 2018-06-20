РИАМО – 20 июн. Сборная Португалии на столичном стадионе «Лужники» выиграла у команды Марокко в групповом матче чемпионата мира по футболу со счетом 1:0, сообщает в среду Газета.ru.

«Единственный гол в ворота марокканцев на 4-й минуте встречи забил Криштиану Роналду. Португальцы набирают четыре очка. В последнем туре действующие чемпионы Европы будут играть с Ираном – это будет матч за выход в плей-офф», – говорится в сообщении.

Сборная Марокко стала первой командой, которая официально лишается шансов на выход из группы.

В среду в 18:00 сборные Уругвая и Саудовской Аравии играют в Ростове-на-Дону, в 21:00 сборные Ирана и Испании встретятся в Казани.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Мундиаль завершится 15 июля.