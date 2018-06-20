РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 20 июн. В подмосковном городе Жуковский 23 июня пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал В.М. Евстратова», в турнире примет участие двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходят в Подмосковье уже второй раз. Это однодневные соревнования, в которых на старт выходят лучшие легкоатлеты не только Московской области, но и всей страны. В прошлом году Ласицкене одержала здесь победу: в секторе для прыжков в высоту она преодолела планку на высоте 1,97 метра.

«Мария Ласицкене выступит в родном для нее городе Жуковский. Это большой праздник для всех любителей легкой атлетики, возможность вживую увидеть, не побоюсь сказать, суперзвезду мирового спорта. Она находится в фантастической форме: одержала 43 победы подряд во всех турнирах, в которых принимала участие! Очень приятно, что в плотном соревновательном графике Мария находит время выступить и на родине», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, проведение «Мемориала В.М. Евстратова» является для Подмосковья знаковым событием.

«Вячеслав Макарович Евстратов вошел в историю отечественной легкой атлетики как выдающийся тренер, подготовивший целую плеяду знаменитых бегунов на средние и длинные дистанции. В числе его воспитанников, например, олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по легкой атлетике – Юрий Борзаковский», - отметил министр.

Он добавил, что все любители легкой атлетики смогут прийти на «Мемориал А.В. Евстратова» и поддержать спортсменов, которые все еще продолжают выступать на международных стартах под нейтральным флагом и без гимна.