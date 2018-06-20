РИАМО - 20 июн. В Москве на матчах чемпионата мира по футболу-2018 уже побывало свыше 322 тысяч зрителей, а по всей России – почти 900 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«Матч сборных команд Португалии и Марокко в столичных «Лужниках» увидели 78 011 зрителей. Более 78 тысяч человек увидели матчи сборных России и Саудовской Аравии, а также сборных Германии и Мексики. На стадионе «Спартак» по 44 тысячи человек было на матче между сборными Аргентины и Исландии и между Польшей и Сенегалом», – говорится в сообщении.

Москва, Санкт-Петербург и Сочи составляют первую тройку городов у зрителей матчей ЧМ-2018.

В среду в 18:00 сборные Уругвая и Саудовской Аравии играют в Ростове-на-Дону, в 21:00 сборные Ирана и Испании встретятся в Казани.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Мундиаль завершится 15 июля.